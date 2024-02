iPhone 16 : une meilleure oreille pour Siri ?

De meilleurs microphones pour les iPhone 16

La voix de son maître

Soyons honnêtes, Siri est à la ramasse par rapport à la concurrence, et si l'assistant virtuel d'Apple permet de répondre correctement aux requêtes les plus simples, une amélioration serait certainement bienvenue. Selon l'analyste Jeff Pu, souvent bien informé,, afin de permettre à Siri de mieux analyser les requêtes vocales des utilisateurs. Les sources de Jeff Pu rejoignent ainsi celles de Ming-Chi Kuo qui annonçait le même changement matériel en fin d'année dernière.. Selon les fuites, Apple envisage une transformation radicale de son assistant virtuel avec iOS 18. Pour ce faire, Cupertino devrait s'appuyer sur les avancées de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle et de grands modèles de langage., comme avec Ferret capable d'analyser un cliché, MGIE pour éditer et retoucher les photos, ou encore Keyframer pour animer simplement les images fixes.Les prochains iPhone, ainsi que le reste de la gamme à venir, pourraient. Il reste à voir comment les utilisateurs réagiront à un assistant virtuel devenu beaucoup plus loquace. Parfois, les réponses peuvent déjà être un peu longues et il est tentant de couper court à l'assistant. Cependant, cela pourrait permettre de poser plusieurs questions pour mieux cerner un sujet ou obtenir une réponse plus précise (ou plus simplement une réponse tout court, sans avoir besoin de rechercher les informations soi-même sur Internet comme le conseille trop souvent Siri actuellement).(puce et microphones)