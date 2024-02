7 des 10 smartphones les plus vendus en 2023 sont des iPhone !

Quel iPhone a le plus plu en 2023 ?

Pour rappel

D’après lede Counterpoint Research,, ne laissant la place qu’aux appareils de milieu de gamme de Samsung. Cet excellent résultat est une première pour la firme californienne, et une très bonne nouvelle par rapport aux chutes de 2022 (sans parler du fiasco de Noël 2022).Ainsi, l' iPhone 14 , l’ iPhone 14 Plus et l' iPhone 14 Pro Max ont été les trois premiers de la série pour devenir le smartphone le plus vendu de 2023, les États-Unis et la Chine reprenant la moitié de ses ventes. Le modèle a contribué à 19 % des ventes totales d'iPhone en 2023.L' iPhone 13 arrive quatrième en grande partie grâce à sa popularité au Japon et en Inde, tandis que les modèles d' iPhone 15 prennent les cinquième, sixième et septième places. De son côté, l' iPhone 15 Pro Max est le modèle le plus vendu de la nouvelle gamme d'Apple, malgré son lancement relativement tardif en septembre de l'année dernière.Plus que jamais, Apple peut compter sur son produit phare :, contre 65,775 milliards l'an passé (en hausse de 5,97%), lors des derniers résultats.… Mais n’oublions les anciens modèles d'iPhone qui ont également fait pencher la balance des recettes :(et un peu plus chez les revendeurs).