Un suivi amélioré de la batterie de l'iPhone avec iOS 17.4

Un suivi amélioré pour les derniers modèles seulement

La présentation de l'iPhone 15 / 15 Pro sous iOS 17.3

iOS 17.4 : iPhone 12 Pro Max (gauche), iPhone 15 Pro (droite)

Quid en cas de batterie à changer ?

impossible de vérifier si cet iPhone possède une batterie Apple d'origine

l'état de santé de la batterie n'est pas disponible.

Dans l'application Réglages,, comme le pourcentage de capacité maximale et le nombre de cycles. Auparavant, le nombre de cycles pour les iPhone 15 n'était visible que dans Réglages > Général > Informations. Il faut alors descendre en bas de l'écran pour trouver la date de fabrication de la batterie, sa date de première utilisation et son nombre de cycles !On retrouve le comptage du nombre de cycles de la batterie, la date de fabrication et la date de première utilisation.Notons au passage qu'. Dans un document de support mis à jour, elle indique que les batteries de l' iPhone 15 , de l' iPhone 15 Plus , de l' iPhone 15 Pro et de l' iPhone 15 Pro Max sont conçues pourpar rapport aux 500 cycles de charge annoncés pour tous les anciens modèles.. Dans le cas contraire vous aurez un petit message indiquant qu'il estet que par conséquent,Toutefois, Cupertino a(les iPhone 12 et iPhone 13 si vous avez une utilisation normale).Ainsi si la capacité tombe sous la barre des 80%,, ainsi que le prix : en Apple Store ou via des réparateurs agréés évidemment. Pour les plus bricoleurs d'entre vous, il est toujours possible de se commander un kit de réparation à domicile