Avez-vous des problèmes en Bluetooth avec les iPhone 15 et iPhone 15 Pro ?

Des soucis de Bluetooth sur les iPhone 15 et 15 Pro ?

Un souci récurrent chez Apple

Il semblerait que(impossibilité de se connecter, ou perte de connexion aléatoire une fois l'appairage effectué),. Sur les forums officiels de Cupertino , les premiers témoignages ont été publiés quelques semaines après la sortie des nouveaux iPhone sous iOS 17.0.3, et les plus récents font état de problèmes toujours présents avec la dernière version disponible actuellement, iOS 17.3.1.Ce n'est pas la première fois que certains produits d'Apple rencontrent des soucis avec la connexion en Bluetooth, cela a par exemple été le cas de plusieurs modèles d'iPhone, iPad et de Mac, sur des machines équipées de puces maison ou de processeurs Intel, ou encore lors de certaines mise à jour des systèmes. Si quelques possesseurs des derniers smartphones d'Apple réussissent à régler temporairement le problème avec un redémarrage ou une réinitialisation,. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles expériences et solutions dans les commentaires ci-dessous.