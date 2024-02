Les coques FineWoven de l'iPhone 15, un bel échec pour Apple ? [Sondage]

Une pluie de retours négatifs

image 9to5Mac

comment [la matière] s'use au fil du temps et comment en prendre soin

ce microtwill luxueux, avec une texture douce mais durable ressemblant à du daim

Et enfin, Apple explique aux employés comment les accessoires FineWoven doivent être nettoyés :

• Trempez un chiffon non pelucheux dans de l'eau propre

• Essorez jusqu'à ce qu'il soit légèrement humide

• Frottez doucement le chiffon sur la surface FineWoven pendant 1 minute.

L'horreur continue !

Les bords se décollent, le tissu est rayé comme un vieux CD, et il brunit comme une banane pourrie

. Beaucoup soulignaient une moindre qualité de ces nouveaux accessoires affichant de nombreuses marques ou traces douteuses. Les modèles de présentation -manipulé par de nombreuses mains- s'affichaient sur le net, telle une galerie de l'horreur.La situation était telle qu'avec les réponses à apporter sur lade FineWoven. Ce document -supposé rassurer les troupes- précisait. Elle en profitait pour insister sur les qualités de, ou sur le processus pour en prendre soin.Si certains d'entre vous affectionnaient, il semblerait que cela ne soit pas le cas des FineWoven.En effet, presque six mois après leur sortie,. Ainsi, Joanna Stern dua ouvert la danse, se plaignant sur X (ex-Twitter) de l'état de sa coque :(on admire la métaphore).La journaliste fut rapidement submergée par de nombreux témoignages montrant qu'elle n'était malheureusement pas la seule dans cette situation.. On est donc loin des quelques taches liées à l'utilisation normale, surtout pour un objet à 69 euros !