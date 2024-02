Un même objectif tétraprisme pour les iPhone 16 Pro et Pro Max

Un tétraprisme pour les iPhone 16 Pro et Pro Max

iPhone 15 Pro (gauche) / iPhone 15 Pro Max (droite)

Pour l'année 2023, seul l' iPhone 15 Pro Max est doté d'un appareil photo tétraprisme 120 mm et d'un zoom optique avant 5x (contre 3x), mais cela pourrait bien évoluer en 2024.C'est en effet ce que pensent de nombreux analystes, à commencer par Ming-Chi Kuo mais aussiplus connu pour ses analyses de marché. Ce dernier estime d'ailleurs que l'adoption par les modèles Pro convaincraient d'autres marques d'en faire de même !Aux dernières rumeurs, iPhone 16 Pro Max aurait-a priori un Sony IMX903 (toujours avec 48 mégapixels). Il serait doté d’un(permettant d’obtenir de meilleures performances), unpour la conversion de données d'image de haute qualité et un. Ce dernier point permettrait d'optimiser la plage dynamique et le contrôle du bruit.De son côté. A priori, les deux modèles Pro auraient donc unet un. Pour rappel, celui-ci a la particularité de dévier quatre fois le trajet de la lumière avant qu’elle n’atteigne le capteur.Mais ce n’est pas propre à Apple car d’autres fabricants de smartphones -comme Samsung, Google, Huawei- utilisent ce genre d’objectifs périscopes. Enfin,(sans autofocus ni macro).