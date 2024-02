Apple pourrait être contrainte de modifier l'App Store aux USA

Une nouvelle action pour bien commencer l'année

last rites

L'ouverture de l'App Store aux USA ?

quant à l'opportunité des poursuites

imposé des limitations logicielles et matérielles sur ses iPhone et iPad pour empêcher ses concurrents de rivaliser efficacement

probablement d'ici la fin mars

Nous sommes très intéressés par une éventuelle adhésion. Nous sommes très conscients de l’intérêt du gouvernement fédéral pour Apple. Nous sommes également intéressés, et cela correspond tout à fait à notre stratégie globale dans l’industrie technologique

Le tout vient d’une procédure lancée en 2019 par Spotify, qui a été suivie par de nombreuses autres les années suivantes, en 2020, 2021 et 2022.En 2023, le DoJ avait indiqué préparer le dossier et en avait prévenu Apple en amont. Cette dernière a été reçue la semaine dernière au Ministère de la Justice, lors d’une réunion. Celle-ci portait d'ailleurs le doux nom deet serait en faitSelon, les représentants d'Apple et ses avocats ont rencontré le procureur général adjoint Jonathan Kanter. C’est en effet ce dernier qui prendra la décision. Ainsi, la firme californienne a bien tenté de le persuader du contraire.Il est notamment reproché à Apple d’avoir. A priori, le procès est attendu dans les semaines à venir,Ce dernier n’a pas exclu se joindre au DoJ :Bien évidemment, les autorités américaines ont également les yeux tournés vers l’Europe et l’entrée en vigueur la semaine prochaine du DMA et les réponses données par Apple avec les