La France signe un premier accord sur la 6G

Cette déclaration se fonde sur les six principes suivants :



- la confiance au service de la sécurité nationale ;

- la sûreté, la résilience et le respect de la protection de la vie privée ;

- l'existence de standards élaborés de manière inclusive et internationale en lien avec les industriels ;

- l’innovation ouverte et interopérable ;

- l'accessibilité, la durabilité et la connectivité globale, y compris des pays en développement ;

- l'optimisation de l’utilisation du spectre et l'existence de chaines de production résilientes.