Switcher d’un iPhone vers un Android devrait être plus facile avec le DMA

améliorer la portabilité des données iOS

différents systèmes d'exploitation

développer une solution

. On découvre que la firme entend améliorer la portabilité des données utilisateurs entre iOS et les(les switchers mais dans l'autre sens !).Cette dernière serait disponible d'ici l'automne 2025. Notons qu'il existe déjà des applications proposant des solutions de migration, certaines payantes d'autres gratuites.Actuellement,, qui consiste à passer d'un Android vers un iPhone (mais l'inverse est vrai pour Google également) via l'app Migrer vers iOS. Cette application, cependant, est assez limitée par iOS et ne peut pas transférer certaines données comme tous les messages texte, les fonds d'écran et des historiques du chat, des fichiers, les mots de passe ou les signets à partir de la navigation Safari etc.