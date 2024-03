Les apps avec abonnement ne font pas la fortune des développeurs

Dure est la voie de la richesse

D'après une étude de l'économie des apps avec abonnement, RevenueCat est arrivé au constat suivant :Précisons que ce rapport a examiné spécifiquement les données de plus de 29 000 applications et de plus de 18 000 développeurs qui génèrent collectivement plus de 6,7 milliards de dollars de revenus suivis et ont plus de 290 millions d'abonnés.La firme a constaté que seulement 17,2 % des applications atteindront 1 000 dollars de revenus mensuels.. Par exemple, 59 % des applications qui rapportent 1 000 dollars atteindront 2 500 dollars et 60 % des applications qui dépassent 2 500 dollars vogueront vers les 5 000 dollars. Au delà, les choses se compliquent et seulement 3,5 % des applications iront au delà de 10 000 dollars de revenus mensuels.A priori,. Certaines arrivent même à performer au moins deux fois plus que toutes les autres catégories réunies. En revanche, il faut désormais oublier les catégories de voyage et productivité, une voie complètement bouchée.Néanmoins la tendance pourrait bien changer prochainement.. De même, d'autres formules plus lucratives seraient préférées, comme les, les publicités, les partenariats, le commerce électronique et le marketing d'affiliation.Enfin, lachangerait aussi la donne, afin d'offrir davantage de services, de valeurs ajoutées ou de personnalisation aux utilisateurs. Sans compterBien évidemment, il faudra aussi tenir compte des nouvelles législations en cours ou à venir !