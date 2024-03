Les magasins d'apps alternatifs ne fonctionneront pas hors UE sous iOS 17.4

Le Sideloading est disponible en Europe...

... et seulement en Europe

Carte @ diploweb.com

Fin janvier,, et -plus largement- à la façon dont l'App Store et les applications vont fonctionner dans l'Union européenne. Cela inclut l: l'autorisation du sideloading, les changements des CGU pour les développeurs (nouvelles procédures pour la soumission des apps, les liens externes, les paiements in-app, les commissions réduites, et la nouvelle taxe).Pour la première fois (mais en respectant les nouvelles CGV d'Apple), des magasins vont permettre aux utilisateurs d'iPhone. D'ores et déjà, quelques développeurs comme SetApp , ont déjà dévoilé leur propre store !En effet, dans un nouveau document d'assistance,. La première condition pour en profiter est donc de(et d'avoir un Apple ID lié) : Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Tchéquie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède.Mais l'utilisateur devra être situé physiquement dans un des pays éligibles. En effet,(via ses capteurs, l'app Localiser et le système GPS). Cupertino précise d'ailleurs que. A ce stade on ne sait pas si l'utilisation d'une app VPN pourra la contrer.D'après la firme, il y aurait(travailleurs transfrontaliers, par exemple) ou les voyages courts. En revanche pour les longs séjours hors UE, l'accès aux marchés d'applications sera révoqué -la période exacte n'étant apparemment pas spécifiée.En effet, iPadOS 17.4 ne prend pas en charge les magasins d'apps alternatifs car