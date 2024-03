Epic Games attaque à nouveau Apple en justice !

Pas de pitié pour Apple !

L'objectif d'Apple est clair : empêcher l'achat de solutions de rechange de restreindre les frais anti-concurrentiels qu'elle perçoit sur les achats de biens et services numériques. La soi-disante conformité d'Apple est un simulacre.

Rappel des nouvelles règles de paiement sur l'App Store US (dev)

Pour l'éditeur de Fortnite, la. Qu'à cela ne tienne, Epic Games n'en est plus à sa première action en justice contre Apple et vient à nouveau de saisir les tribunaux pour examiner cette question.Bien sûr, la firme californienne a déjà déposé une déclaration officielle auprès du tribunal,. Elle a précisé qu'elle permettait aux développeurs de demander le droit de fournir un lien dans leur application vers un site Web. En revanche, cette possibilité ne peut être utilisée que pour les applications iOS ou iPadOS dans l'App Store des États-Unis.Pour cela,. En outre, les développeurs doivent également fournir des méthodes pour contester les transactions non autorisées, gérer les abonnements et demander des remboursements.Enfin rappelons que rien n'est gratuit dans la vie ! Apple facturera toujours une commission de 27 % sur les achats effectués via des liens externes. Les développeurs éligibles au programme pour les petites entreprises de l'App Store se verront facturer une commission réduite de 12 %, tout comme les abonnements la deuxième année. Affaire à suivre...