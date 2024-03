DMA, une vraie aubaine pour les navigateurs tiers sur iPhone ! (surtout en France)

Les navigateurs alternatifs ont la cote !

« Depuis son introduction, nous avons observé une forte augmentation de nos utilisateurs actifs quotidiens, surtout sur Opera pour iOS. Cela souligne deux points essentiels : l'impact positif de la réglementation sur la concurrence équitable et la demande des utilisateurs pour des produits novateurs garantissant une expérience en ligne améliorée. » Jørgen Arnesen, EVP Mobile chez Opera

8 personnes sur 10 étaient prêtes à tester un nouveau navigateur

Comment choisir son navigateur par défaut

App du navigateur par défaut

La semaine dernière, on apprenait queLe navigateur a en effet signalé une forte augmentation des installations sur l' iPhone , avec un pic depuis le 6 mars 2024. Sur X (ex-Twitter), il en a profité pour poster un graphique illustrant la situation de la mi-janvier jusqu'au début mars. Les installations quotidiennes étaient plutôt stables entre 7 500 et 10 000, avant de grimper à un peu plus de 11 000 après la sortie d'iOS 17.4.Mais il n'est pas le seul à profiter de cette ouverture. En effet,D'après les données du navigateur, le nombre de nouveaux utilisateurs quotidiens a été. C'est nettement plus qu'en Espagne où la hausse est moindre (+ 143 %), ou encore à la Pologne et l'Allemagne (respectivement + 68 % et +56 %).Les résultats rejoignent les conclusions d'une étude menée par Opera auprès des utilisateurs européens de smartphones avant le 6 mars, qui a révélé que. Apparemment, les personnes interrogées seraient toutes d'accord sur un point :La morale de l'histoire risque donc de faire du tord à celle d'Apple, qui dénonce les dangers du DMA. En effet,, saisissant au vol l'opportunité de migrer vers d'autres.Outre les changements apportés par le téléchargement via des magasins alternatifs , Cupertino a été amenée à modifier. Ainsi, lorsque vous le déballez ou (ré)installez le système, vous allez tomber sur deux nouveaux écrans pour choisir un navigateur par défaut dans une liste. Bien sûr, Apple rappelle qu'il est tout à fait possible de modifier son choix ultérieurement en allant dans l'app Réglages.Actuellement,. Pour cela, il suffit de se rendre sur l'app Réglages et d'aller sur l'onglet de n'importe quel navigateur pour accéder à l'option. Notons que lorsque vous utilisez un navigateur autre que ce dernier, vous allez avoir un pop-up vous demandant aimablement si vous voulez changer cette option !. Cette liste sera présentée dans unpour chaque utilisateur, histoire de pousser l'égalité des chances au plus haut point.En France, les heureux élus sont Aloha Browser - privé VPN