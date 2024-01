Des téléchargements alternatifs sur l'iPhone ! Oui, mais à quelles conditions ?

Des magasins alternatifs, oui mais pas n'importe comment !

Un maintien des commissions, mais des taux différents

Une taxe supplémentaire

Core Technology Fee

The “Core Technology Fee” is fifty Euro cents (€.50) per First Annual Install, and applies to First Annual Installs of an Application on iOS in the EU that exceed one (1) million over a rolling twelve-month period, except for Applications that are Alternative App Marketplaces (EU). For an Alternative App Marketplace (EU), the Core Technology Fee applies to each First Annual Install.

Apple, une nouvelle fois gagnante ?

Pour se conformer à la loi sur les marchés numériques (Digital Market Act),. Dans un proche avenir, elle va donc autoriser les téléchargements en dehors de l'App Store, mais sous certaines conditions drastiquement posées.Contrairement à ses habitudes feutrées et son ton mesuré,! Cela équivaut àAvec le DMA, Apple ne va pas autoriser le téléchargement sauvagedepuis n'importe quel site.Mais si les règles sont respectés, il sera finalement possible d’installer plusieurs stores sur son iPhone -Google, Amazon, Microsoft, Epic Games Mais les boutiques d’apps alternatives devront néanmoins justifierauprès d’un établissement financier. Histoire de sécuriser un petit peu la chose et de rassurer les utilisateurs, Apple a bien blindé ses nouvelles CGU ( ici ) mais en pratique tout le monde ne pourra pas se le permettre. Ensuite,Pour rappel, il s'agit d'une procédure avec macOS Mojave pour les applications distribuées en dehors du Mac App Store dans le but de protéger les utilisateurs des applications malveillantes.En revanche, elle a modifié son système de commission.pour le téléchargement et le paiement des apps. Dans ce cas, les anciennes règles continueront de s'appliquer sans modification, il continuera de verser 30 / 15% du prix à Apple.. Dans ces conditions, la commission passe à 17 %, plus 3 % si elles passent par le système d'achat intégré d'Apple (ce qui sous-entend bien qu'elle peut passer par un autre moyen de paiement). Quant à eux, les petits développeurs verseront 10 % (avec toujours les 3 % en plus si l'achat est effectué via Apple), contre 15 % auparavant.Dans la foulée, Apple a sorti de son chapeau. Ce prélèvement s'appliquera par installation et sur glissement annuel de douze mois ! Une application disponible via l'App Store bénéficiera d'une franchise d'un million de téléchargements en deçà desquels elle ne sera pas impactée. En revanche, une app hébergée sur un magasin tiers n'en bénéficiera pas et sera soumise dès le premier téléchargement., soit les purement gratuites, soit celles qui étaient rémunérées par la pub. Ces dernières sont en effet également concernée par cette taxe ! Dans la foulée, Apple a publié un outil de calcul des frais et une nouvelle section pouraider les développeurs à y voir un peu plus clair. Et franchement ce n'est pas gagné.En pratique, s'il veut passer par un magasin alternatif, un développeur devra, une pour l’Union européenne (en respectant les CGU européennes d'Apple), une pour le reste du monde (en respectant les CGU classique d'Apple, sous réserve des exceptions aux USA avec les liens externes, et possiblement des nouveaux textes au Japon et en Corée du Sud).(petits et moyens), qui se contenteraient du système actuel (ou alors qui abandonneraient le Vieux Continent).. Après tout, Apple pense que 99 % des développeurs resteront fidèles à l’ancien système. De toutes évidences, les pertes financières seront minimes, car, l'App Store européen représente seulement 6% des revenus d'Apple.