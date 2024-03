Une des meilleures manettes pour iPhone s'améliore encore !

Manette Backbone One Gen2

Un partenariat avec Call of Duty : Warzone Mobile

Après un bon accueil de la première génération de Backbone One par la presse spécialisée et les joueurs,La Backbone One Gen2 est ainsi livrée avec(ils se placent de chaque côté du berceau et disposent d'un revêtement en caoutchouc afin de ne pas abimer l'appareil qui leur est confié),, l'ergonomie a été revue, et la croix directionnelle D-Pad a été remodelée.Le constructeur célèbre le lancement de cette nouvelle génération en proposant(1 an offert à l'achat de la manette), notamment un doublement de l'XP et des objets exclusifs, comme un skin de carte d'appel, un emblème et des Charms d’armes pour personnaliser leur équipement.Autre avantage,La génération précédente fonctionne également avec les derniers smartphones d'Apple, mais si vous aviez acheté un modèle qui ne disposait pas de la mise à jour adéquat, il fallait se procurer un smartphone Android pour l'installer.Les membres Backbone+ bénéficient également d'une remise de 30 % pour l'achat d'une manette de seconde génération., et la version Lightning ne devrait pas tarder à pointer le bout de ses sticks.