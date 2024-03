Un nouveau firmware pour les AirTags ! Seront-ils moins efficaces contre les voleurs ?

Mise à jour 2.0.73 pour les AirTags

Il va falloir penser à changer la pile

Comment vérifier la version du logiciel interne installée sur vos AirTags

(build 2A73)(build 2A61). Comme à son habitude, Apple ne détaille pas les changements apportés au sein d'une note de mise à jour.La frime en profitera-t-elle pour(par exemple en sonnant plus que de raison pour avertir de leur présence). N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur d'éventuelles changements apparus après la mise à jour dans les commentaires ci-dessous.A l'image des AirPods,, la mise à jour s'effectuant automatiquement (cela peut prendre du temps, expérience à l'appui), sans qu'il soit possible de la lancer manuellement. Le déploiement de ce firmware est progressif, certains pourront en profiter dès maintenant, alors que d'autres devront prendre leur mal en patience.Afin de connaitre le numéro de série et la version du programme interne d'un AirTag, il suffira de se rendre dans l'application Localiser, de sélectionner un AirTag, puis de toucher son nom.A l'heure d'écrire ces lignes et sur mes quatre AirTags,Le numéro de série est également inscrit sur l'AirTag lui-même. Pour en prendre connaissance, il suffira de dévisser la partie métallique, et de retirer la pile. Ce même numéro de série sera également affiché via l'interface Web qui se lancera en approchant un AirTag qui n'est pas le vôtre d'un iPhone ou d'un smartphone Android compatible NFC.