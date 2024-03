La justice est en train de briser l'intérêt des AirTags contre les vols

Les AirTags jugés trop efficaces

un accessoire tout trouvé pour tout retrouver

Perdre

Le choix idéal des harceleurs et agresseurs

avec un prix de seulement 29 dollars, il est devenu l'arme de prédilection des harceleurs et des agresseurs.

La conception de l’AirTag par Apple était défectueuse parce que le produit ne fonctionnait pas de manière aussi sûre qu’un consommateur ordinaire aurait pu s’y attendre lorsqu’il était utilisé ou mal utilisé d’une manière prévue ou raisonnablement prévisible,

Environ trois douzaines de femmes et d'hommes qui ont intenté une action en justice ont affirmé qu'Apple avait été averti des risques posés par ses AirTags et ont fait valoir que l'entreprise pouvait être légalement blâmée en vertu de la loi californienne lorsque les dispositifs de suivi étaient utilisés à des fins de mauvaise conduite.



Dans les trois réclamations qui ont survécu, les plaignants « allèguent que, lorsqu’ils ont été harcelés, les problèmes avec les dispositifs de sécurité de l’AirTag étaient importants et que ces défauts de sécurité ont causé leurs blessures », a écrit Chhabria.

L'avis de Mac4Ever

perdus

, bien plus économe en énergie : une simple pile permet de tenir une bonne année !C'est là tout le génie du dispositif : tout possesseur de produit Apple devient une maille anonyme du réseau, une sorte de P2P pour s'entraider à retrouver ses affaires.: clef de voiture, bagages, sacs d'ordinateurs... Il faudrait être fou pour ne pas avoir d'AirTags dans ses sacs aujourd'hui !Vendus commeun sac dans un train ou un bagage dans un aéroport revient généralement à en faire son deuil, surtout s'il y a de l'électronique à l'intérieur.pour interdire leur utilisation à des fins de harcèlement Et de poursuivrePourtant, Apple a dès le départ mis en place des garde-fou :, et désormais sur Android ... au grand dam des victimes de vols : le brigand va être prévenu dès qu'il est suivi, un comble ! Mais ces dispositifs étaient avant tout mis en placequi a jugé la plainte recevable :etc. On en trouve dès 39€ sur Amazon . Des modèles plus performant, comme celui du français Invoxia pour les vélos voir notre prise en main ) sont particulièrement efficaces si vous souhaitez suivre un véhicule.Cette hypocrisie ambiante, avec d'un côté,, et l'on ne compte plus les témoignages de victimes heureuses, comme assez récemment avec des billets de banque retrouvés , pour arrêter des trafiquants de drogue , ou encore traquer des bagages dans les aéroports.A la fin, il faut aussi savoir ce que l'on veut :Et a l'inverse,à tout va, comme c'est souvent le cas aujourd'hui ? Dans le cas présent, il semble qu'il s'agisse surtout d'une affaire de gros sous :, alors qu'ils n'embarquent, pour la plupart aucun dispositif contre les harceleurs.