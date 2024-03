Vous avez un iPhone 11 ou 12 ? Il est temps de passer à un iPhone 15 selon Apple !

iPhone 11 et iPhone 12 vs iPhone 15

vieux iPhone

Cupertino propose désormais un nouvel outil de comparaison sur son site aux US. La page Reasons to Upgrade permet de. Il est ainsi possible de choisir votre modèle ainsi que celui qui vous fait de l'œil au sein de la gamme des iPhone 15 afin de consulter rapidement les évolutions et avantages dont vous profiteriez si vous décidez de sauter le pas.Si les évolutions d'une année sur l'autre sont souvent assez contenues, et ne justifient pas un nouvel achat,. Apple le sait et tente de s'appuyer sur cette comparaison pour attirer le chaland.Les différentes comparaisons mettent en avant, que ce soit pour les capacités en photo et vidéo, les performances des puces A16 et A17 Pro face aux A13 et A14, le port USB-C, le stockage plus important, le mode Action, ou encore la Dynamic Island. Si le passage à un iPhone récent vous intéresse, vous pouvez également consulter l'article de Laurence qui a récemment troqué son iPhone 12 Pro contre un iPhone 15 Pro flambant neuf. Il sera alors possible de faire reprendre à vil prix votre appareil avant de vous offrir le dernier iPhone en date, ou alors de décider que, finalement,Si jamais votre carte bancaire vous démangeait d'une manière insoutenable, pensez à jeter un œil aux promotions ci-dessous sur les iPhone 15 et 15 Pro chez les revendeurs tiers avant de craquer.