WhatsApp conserve désormais la qualité d’origine des photos / vidéos sur l’iPhone

Enfin la qualité d’origine !

facilement envoyer des médias dans leur qualité d’origine sous forme de fichiers

EN pratique comment ça marche ?

+

Sélectionner une photo ou une vidéo

+

HD

La photo apparaît avec un petit logo HD en bas à gauche

Dans les notes de téléchargements de la dernière version numérotée 23.24.73, WhatsApp indique que les utilisateurs pourrontDepuis cet été, il était possible d’opter pour des contenus en qualité HD,, ce qui a été largement demandé par les utilisateurs de WhatsApp. La qualité standard réduit davantage les photos prises avec un iPhone , la qualité HD maintient l'image à saPour envoyer ses fichiers en qualité native, il suffit de cliquer sur le bouton, puis Document. UneQuand on opte pour, on peut alors envoyer(avec toujours la possibilité d’y adjoindre un message). Le format sera mentionné sur la photo ou la vidéo.Pour envoyer un fichier en HD, il suffit de cliquer sur le bouton> bibliothèque photos et vidéos > choisir le cliché > cliquer sur le bouton HD dans le menu du haut et de choisir la qualité voulue.Dans la fenêtre de chat, un logoapparaîtra en bas.à gauche de chaque envoi.Rappelons qu’il est toujours possible de. Pour cela, il faut se rendre dans l’application, menu Réglages (en bas à droite) > Stockage et données. Sur cet écran, vous pourrez modifier le téléchargement des médias (photos, audio, vidéo, documents) avec trois choix possibles : Jamais, WiFi, WiFi/Cellulaire.Tout en bas, il est également. Là encore, trois choix vous sont proposés : Auto, qualité optimale ou économiseur de données.