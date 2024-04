Apple retire déjà un émulateur de Game Boy de l'App Store

Image créée avec Copilot

Des conditions (trop) drastiques ?

émulateur rétro remarquable et léger conçu pour vous ramener à l'âge d'or du jeu avec la famille Game Boy, en chargeant des ROM gratuites téléchargées sur le Web

les meilleurs souvenirs de l'enfance

apparemment, Apple a approuvé une imitation de GBA4iOS – le prédécesseur de Delta que j'ai créé au lycée – dans l'App Store. Je n'ai donné la permission à personne de faire cela, mais il figure désormais en haut des classements (bien qu'il soit rempli de publicités et de suivi).



Je me suis beaucoup mordu la langue le mois dernier… mais cela me frustre vraiment. Je suis ravi qu'App Review existe pour protéger les consommateurs contre les escroqueries et les arnaques comme celle-ci

Ou une application abusive ?

pour avoir enfreint les directives d'examen des applications de la société relatives au spam (section 4.3) et au droit d'auteur (section 5.2), mais elle n'a pas fourni de détails spécifiques.Pour rappel, iGBA: GBA & GBC Retro Emulator édité par Mattia La Spina était un. Ce dernier promettait de faire revivreavec des titres classiques Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance, bien évidemment sur l'iPhone !Cependant, bien vite après avoir été disponible et téléchargée de nombreuses fois,Cette app était en fait une pale copie d’une autre app existante et open source : GBA4iOS développée par Riley Testut.Ce dernier n’a pas tardé à réagir, sur Threads, indiquant qu’, il n’est pas bien clair si cela est dû au fait qu’elle n’était qu’une copie d’une app existe ou si le suivi intempestif et la publicité omniprésente ont joué un rôle dans cette décision.En effet, sur le site d'assistance client de Nintendo aux États-Unis, l’éditeur japonais déclare que le téléchargement de copies piratées de ses jeux est illégal et rien n’indique si un petit message a été envoyé -ou pas- à Apple concernant iGBA: GBA & GBC Retro Emulator