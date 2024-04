Pourquoi le 1er émulateur NES sur iPhone a été retiré après quelques heures ?

Une autorisation de principe seulement ?

En effet, créant la surprise,. Ce weekend, les deux premiers programmes avaient débarqué sur l'App Store : Emu64 XL , développé par Raffaele Amuso, qui émule un Commodore 64, et iGBA: GBA & GBC Retro Emulator , par Mattia La Spina, pour GameBoy. Mais quelques heures plus tard, ce dernier était d'ores et déjà retiré du magasin !pour avoir enfreint les directives d'examen des applications de la société relatives au spam (section 4.3) et au droit d'auteur (section 5.2), mais elle n'a pas fourni de détails spécifiques.Aussi les utilisateurs avaient vu avec intérêt l'arrivée duapprouvé et mis à disposition hier sur l'App Store. Dénommé Bimmy, il a été développé par Tom Salvo.Mais le dévelopeur précise sur les forums de, qu'il n'a subi aucune pression (d'Apple ? de Nintendo ?) mais qu'il a préféré. Il se dit vraiment, mais espère qu'il y aura.... Elle permettait de charger des ROM pour tous les jeux NES (dont la console est sortie en 1985) disponibles au téléchargement en ligne, tels que Super Mario Bros. et Donkey Kong.Sur son site Web, le Japonais précise que. Aussi il est plus à penser que la pression vienne de ce dernier -cette fois-