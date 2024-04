L’Indonésie, un nouvel Eldorado pour Apple

Le retour de Tim Cook, le diplomate

de la manière dont les installations d'Apple en Indonésie pourraient devenir une chaîne d'approvisionnement mondiale

. Et ce dernier n’a pas raté l’occasion de parler des possibilités d’implantation sur le sol indonésien, rappelant au passage l'existence de droits de douane à l’importation.La menace n’est pas anecdotique. En effet l’Indonésie est un pays fortement peuplé et représente à ce titre un des plus gros marchés de la région pour Apple.Jusqu’à présent,(elle en a même créé un quatrième hier à Bali, dites donc...). Actuellement, 35% des produits d’une entreprise étrangère vendus doivent être produits sur place. À défaut, il est possible d'investir dans l’économie locale, ce que fait Apple avec ces laboratoires.Apparemment cela ne suffit pas et, prenant probablement exemple sur l’Inde, Joko Widodo ne s’est pas privé d'en parler à Tim Cook :Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, était tout aussi motivé, affirmant son intention de discuter. Retenant le souhait du président, il a alors évoqué des partenariats futurs avec des entreprises indonésiennes, et ce, pour obtenir des composants, comme une piste à suivre. Et pourquoi pas ? Après tout, Apple cherche par tout moyen à délocaliser ses sites de production en dehors de la Chine, une émancipation rendue plus qu'urgente avec le Covid.