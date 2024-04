Comment Apple rend l'installation d'App Store tiers infernale sur l'iPhone

Le parcours (payant) du combattant

Le bug à l'installation !

Le fameux bouton de téléchargement

Une installation volontaire complexe !

N'escomptez pas installer ce magasin en un clic, car il vous faudra bien unavant d'arriver à le faire.En effet, il faudrapour avoir le lien direct de téléchargement d' AltStore de 1,80 euros (en France). Pour cela, vous avez le choix, soit en entrant vos coordonnées, soit en passant par Apple Pay (trois écrans). Et surtoutEnsuite, il faudra aller dans l'application Réglages pour(deux écrans). De là, il faudra retourner dans votre navigateur etpour avoir enfin la fenêtre de téléchargement (un écran supplémentaire), puis(dernier écran de l'iPhone).Si on compte bien,. Si vous en voulez encore, vous pourrez toujours repasser par la fenêtre de téléchargement pour vous envoyer un mail à vous-même afin d'accéder à votre profil AltStore et modifier vos informations ou récupérer votre facture.Lors de la première installation, je faisais. Or il m'est arrivée une fâcheuse mésaventure entre l'écran 5 et 6, à savoir lors de l'autorisation de l'installation du magasin tiers. En effet, une fois l'aval donné, il faut retourner sur votre navigateur pour cliquer sur le lien de téléchargement (voir la capture ci-dessous).Et c'est là que tout bascule car, aussi bien dans Safari que dans un autre navigateur. Relancer l'app, redémarrer l'iPhone, essayer depuis un autre iPhone (avec le même Apple ID), pas de mail possible pour générer un nouveau lien : rien n'y faisait, c'était un magnifique plantage.En définitive, je suis retournée dans l'application Réglages,, ce que j'ai fait en espérant que cela ferait resurgir un nouvelle demande d'autorisation depuis le site et me permettrait de relancer le processus. Eh bien, non...En désespoir, j'ai tout recommencé et(du coup, j'ai pu tester les deux moyens de paiement disponibles). Ce qui m'a donné. J'ai pu recommencer toutes les étapes ci-dessus, avec succès cette fois, et obtenir l'app via le lien direct. Notons qu'on ne reçoit pas vraiment d'indications de téléchargement et qu'il faut juste aller chercher l'application dans sa bibliothèque.En définitive,. Peut-être est-ce en raison du temps passé à faire mes captures et à basculer entre les apps, de l'afflux des utilisateurs, de la nouveauté ou de l'instabilité de ce système (qui n'est opérationnel que depuis quelques heures) ou carrément de l'alignement des planètes.Cela montre également les limites actuelles de cette solution pour ceux qui seraient intéressés, et surtout les obstacles qu'Apple a pu fixer pour mettre en place le sideloading. Il faut dire que, et qu'elle s'en tiendra au minimum syndical puisqu'elle n'a aucune intention de rendre l'expérience plus appréciable pour les utilisateurs au détriment de l'App Store.En effet, AltStore est payant, les autres magasins pourront l'être également. Ils pourront tout à fait pratiquer des tarifs plus élevés ou des abonnements. Certains diront que c'est carrément de l'abus (surtout après avoir critiqué la commission de l'App Store). Est-ce que cela signifie une multiplication des stores payants pour récupérer une ou deux applications de son choix ? Et si finalement Apple n'avait pas grand chose à faire si ce n'est à attendre le retour des utilisateurs déçus, perdus par ce nouveau système...