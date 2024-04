L'émulateur Dolphin pour Wii et GameCube n'arrivera pas sur iPhone ! Explication en vidéo !

L'émulateur Dolphin sur iPhone

Pas de JIT, pas de Dolphin sur iPhone

La GameCube et la Wii contiennent un processeur basé sur PowerPC. Tous les appareils Apple modernes utilisent un processeur basé sur ARM. Il n'est pas possible d'exécuter directement du code PowerPC sur un processeur ARM, et vice versa. Par conséquent, si nous voulons exécuter un jeu GameCube ou Wii sur un iPhone, il est nécessaire de traduire le code PowerPC du jeu en ARM pour que le CPU puisse le comprendre.

Dolphin utilise ce qu'on appelle un recompilateur Just-in-Time (JIT) pour y parvenir. Chaque fois que la console émulée souhaite exécuter le code du jeu, Dolphin utilise son JIT pour traduire le code PowerPC en ARM, puis exécute les résultats.

Si Apple a bien lâché du lest quant à la présence d'émulateurs sur l'App Store , certaines règles n'ont pas bougé d'un iota, pression de l'Europe ou pas. Ainsi, Apple interdit toujours de compiler du code à la volée (JIT, pour Just-In-Time), mettant en avant des risques pour les utilisateurs et la sécurité de ses appareils. Or,. Si Apple ne change pas cette règle, DolphiniOS ne sera pas proposé sur l'App Store, comme l'explique très bien le développeur dans un billet de blog Comme vous pouvez le constater au sein des vidéos ci-dessus et ci-dessous,(avec un Interpreter), au point de rendre le titre totalement injouable, et donc la présence de l'App inutile.Tant qu'Apple ne permettra pas aux développeurs d'émulateurs de compiler du code à la volée, certains moteurs resteront inaccessibles, car ne proposant pas un fonctionnement adéquat pour profiter des jeux vidéo. Reste à savoir si Cupertino changera (ou sera forcée de changer) d'avis, mais ne retenez pas votre souffle.