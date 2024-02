Ciel, un téléphone à clapet Barbie pour cet été #MWC

Qui veut un smarpthone Barbie ?

souligne notre volonté commune de bousculer les choses, de favoriser les connexions et d’apporter un peu de calme au milieu du bruit et des interruptions numériques

style, nostalgie et une détox numérique bien nécessaire

va bouleverser la culture du smartphone et sera l’accessoire le plus chaud de l’été

A quoi ressemblera ce téléphone ?

Souviens toi, l'été dernier

I know what you did last summer

Souvenez-vous du Razor !

Pour ceux qui ne connaissent pas cette firme, il s'agit d'une société finlandaise à qui Nokia a délégué la conception, la production et la commercialisation des téléphones et smartphones. Elle en a d'ailleurs profité pourEt ce n'est pas un simple effet d'annonces en lien avec la poupée ou le film éponyme, fabricant deUn partenariat quiLe fabricant annonce. Bref, il est sûr qu'ilsurfant sur une vague vintage très en vogue du côté des jeunes générations., puisqu'il n'y a presqu'aucune photo, prototype ou concept à se mettre sous la dent ! Ni même de caractéristique technique ou de prix. Quoiqu'il en soit, c'est un vrai téléphone et non un jouet qui devrait arriver dans quelques mois...En fait, il existe tout de même un cliché (juste en dessous) avec des silhouettes flouées et pixelisées, digne d'un paparazzi, assorties d'une mention faisant référence au filmdont il détourne aimablement le slogan original () !