Apple s'explique sur l'inquiétant bug d'iOS 17.5 faisant réapparaître des photos supprimées !

Un bug anxiogène

La réponse d'Apple

Selon Apple, les photos qui n'ont pas été entièrement supprimées de l'appareil d'un utilisateur n'ont pas été synchronisées avec iCloud Photos. Ces fichiers se trouvaient uniquement sur l'appareil lui-même. Cependant, les fichiers auraient pu persister d'un appareil à un autre lors d'une restauration à partir d'une sauvegarde, d'un transfert d'appareil à appareil ou lors d'une restauration à partir d'une sauvegarde iCloud sans utiliser iCloud Photos.

Réglages

Général

Transférer ou réinitialiser l'iPhone ou l'iPad

Effacer contenu et réglages

fantômes

Supprimées récemment

L'avis de Mac4Ever

Evidemment, lorsque certains ont vu réapparaître des photos supprimées, parfois depuis plus de 10 ans,. Comment ces clichés censés être totalement effacés ont pu être conservés, surtout pour ceux qui ont changé d'iPhone entre temps ? Apple conserve-t-elle une copie de toutes nos photos sur ses serveurs, comportement hautement contraire à son discours sur la confidentialité des données ? Sans communication d'Apple,, qu'ils soient touchés ou non par le bug.Un début de réponse apparaissait au sein des notes de versions de la mise à jour 17.5.1 apportant un correctif à ce bug. Selon Apple,. Si cette justification pouvait s'entendre, un bug pouvant tout à fait faire réapparaître un fichier corrompu qui serait resté dans la photothèque, des explications plus complètes étaient nécessaires.Au lieu d'un communiqué officiel,, Apple a offert quelques explications sur le sujet à nos confrères de 9to5Mac Autrement dit,. Ces clichés restés dans la base de données (à cause d'un autre bug donc), n'ont pas été sauvegardé sur les serveurs d'Apple via iCloud selon la firme.Apple en profite pour indiquer que(en l'occurence un iPad, mais ce témoignage a depuis été retiré de Reddit . La firme ajoute que si l'appareil a été correctement réinitialisé avant d'être vendu, il est impossible que les clichés aient été conservé en mémoire. Pour appel,il faut se rendre dans les, puis dans la section, avant de sélectionner l'option, puis. Enfin, la mise à jour 17.5.1 d'iOS et iPadOS n'efface pas les éventuels clichéssi vous aviez été touché par le bug. L'utilisateur devra alors les supprimer, avant de les voir déplacées dans l'album. Il sera alors possible de les effacer manuellement de ce répertorie, ou d'attendre 30 jours avant leur suppression automatique par le système.Cette explication semple tout à fait plausible, et il serait plus qu'étonnant qu'Apple conserve les clichés supprimés de tous les utilisateurs sur ses serveurs.. Ce bug reste toutefois malheureux, et Apple aura bien du mal à effacer totalement (^^) les craintes et spéculations de certains, particulièrement chez ceux qui seraient trop heureux de voir la firme faire un tel faux pas. Quoi qu'il en soit,