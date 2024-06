iOS 18 : fini le mal des transports avec l'iPhone

Qu'est-ce que le mal des transports ?

le mal des transports est dû à une réponse inadaptée du cerveau, liée à une opposition entre les informations fournies par les yeux et celles données par le vestibule (organe de l’équilibre situé dans l’oreille interne)

Comment configurer son iPhone / iPad ?

En effet, iOS18 inclut une fonction pourpour aider à réduire les facteurs responsables de cet état. Si l’on s’en réfère à la définition donnée par Ameli :Ainsi, les yeux vont percevoir un mouvement (le virage déclenchant les protestations de votre passager, auxquelles vous ne pouvez répondre qu’un malheureux « mais c’est pas moi, c’est la route qui tourne » ou une autre variante) tandis que le vestibule va enregistrer une impression contraire à celle communiquée par la vue. Cette, comme il le fait d’habitude lors d’un déplacement générant le mal des transports.Comme toutes les fonctions d’accessibilité,(ou de l’iPad) : Réglages > Accessibilité > Animation > Affiche les indicateurs de mouvement du véhicule (cette option est inactive par défaut et il conviendra de la cocher).De là, iOS 18 vous proposeEn effet, des points vont apparaitre près des bords de l'écran dès que l'iPhone sera en mouvement, et ce, afin d'envoyer la bonne réponse au cerveau. Ceux-ci sont d'ailleurs optimisés pour indiquer le sens de la marche. Une fois activée, la fonction s'enclenchera automatiquement (et stoppera quand le véhicule sera à l'arrêt).