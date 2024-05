Et si on pouvait animer toutes les icônes de l'iPhone ?

Et si on animait les icônes de l'iPhone ?

Quelles personnalisations pour iOS 18 ?

Plus précisément,. Mais il va permettre de contourner l'exigence que l'action soit effectuée manuellement par l'utilisateur.En effet, certaines applications proposent un jeu de leurs propres icônes, mais pour cela,. Par conséquent, il n'y a aucun moyen pour qu'un programme puisse le faire de lui même en arrière-plan. En effet, seules les apps natives Calendrier et Horloge sont actuellement dotées d'un mode dynamique.En pratique,. Malgré tout, il est plus probable que l'équipe d'examen de l'App Store rejette toute application osant effectuer ce comportement.. Messages bénéficierait d'un sérieux coup de pouce, avec laApple permettra également aux utilisateurs(déjà que les dernières ont pris du temps pour les paramétrer). Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman évoque égalementPar exemple, les utilisateurs pourraient remplacer la couleur noire de l'icône de X par le bleu de Twitter, ou n'importe laquelle. L'intérêt serait peut-être de pouvoir classer les apps par couleur (vert pour la banque, bleu pour la météo, noir pour les réseaux etc...)