Minerais de sang : un gisement de coltan découvert en Côte d'Ivoire

Un premier gisement co-exploité avec la Chine ?

La persévérance dans l'action positive de nos équipes a abouti à la découverte d'un gisement économiquement exploitable de colombite-tantalite (coltan)

Exploitation d'une mine de Coltan au Congo

Qu'est ce que le coltan ?

Un traffic de minerais de conflit

transportées illégalement hors du pays et notamment vers le Rwanda, où elles seraient blanchies

de l'exploitation illégale de minerais et notamment de l'exploitation de l'étain et du tantale en RDC

les sites de minerais apparaissent souvent contrôlés par des groupes armés qui contraignent, par la violence et la terreur, des civils à y travailler et à transporter ces minerais. Des enfants sont également forcés à travailler dans ces mines

Dans un communiqué officiel,(société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire), a déclaré :Pour le moment, la teneur du gisement n'est pas précisée. La Sodemi -qui est une entreprise publique- dit avoirdont le nom n'est pas connu. Cette alliance permettra de créer une société de droit ivoirien(IC) afin d'exploiter ce gisement. A priori, IC serait détenu à 51% par la Sodemi, 39% par le partenaire chinois, et 10% par l'Etat ivoirien (soit une participation financière publique totale de 61%).Précisions que le coltan (pour colombite-tantalite) est un minerai, dont on extrait. Il est formé par l'association de deux minéraux, la colombite et la tantalite en proportion variable. On le trouve surtout en Afrique centrale, majoritairement en-qui détient entre 60 et 80 % des réserves mondiales- et dans une moindre mesure en Australie, au Brésil, au Canada, en Espagne, au Venezuela et en Chine.Ce gisement pourrait ainsi ajouter un nouveau producteur dans un(ce sont les fameux minerais de sang). Actuellement, la Côte d'Ivoire exploite de l'or (55 tonnes prévues en 2024), du nickel, du manganèse et de la bauxite.Pour rappel,Apparemment, ces matières seraient ensuite. Le Rwanda est en effet connu pour être une plaque tournanteEn pratique,. Selon un rapport de l'ONGpublié en 2015,