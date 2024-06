La 5G devient gratuite pour tous les abonnés Orange pendant les JO ! Allez-vous l'utiliser ?

JO : La 5G gratuite pour tous les abonnés Orange

Cette offre est une manière de marquer le coup et de faire goûter à nos clients le confort d’utilisation de la 5G.



Depuis plus de 20 ans, Orange possède un savoir-faire unique et sans précédent en

matière de connectivit é des grands évènements . En tant que Partenaire Premium et

Fournisseur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Orange connecte

les Jeux grâce à un dispositif exceptionnel. L’ensemble des équipes sont mobilisées afin de

faire vivre au plus grand nombre une expérience inoubliable. La connectivité et les services

sont le socle de ces Jeux. C’est pour cela que nous avons choisi d’ouvrir notre réseau 5G à

nos clients 4G .

Un passage gratuit et automatique à la 5G

Réglages

Données cellulaires

Options

Voix et données

4G

Nous apportons le socle technologique sur lequel sont construits tous les services clés dans le déroulement des épreuves et l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.



Nous avons voulu que tous les salariés Orange puissent participer à l’aventure, quel que soit leur profil. Au-delà des aspects techniques, Paris 2024 est aussi une opportunité pour nos équipes de mettre nos savoir-faire et notre énergie au service d’un événement historique.

Bonne nouvelle pour tous les abonnés Orange, dès aujourd'hui et jusqu'au 8 septembre prochain, l'opérateur active gratuitement la 5G pour tous ses clients, Sosh compris. Cette opération permettra non seulementafin que ce dernier ne soit pas saturé pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Selon Jean-François Fallacher, directeur général d’Orange France :Cette offre devrait être intéressante puisque. Il suffira d'être équipé d'un appareil compatible (à partir des iPhone 12 et SE de 2022 chez Apple) et la 5G s'activera automatiquement. Pour vérifier si c'est le cas sur votre appareil, le petit logo 5G devrait s'afficher en haut à droite en lieu et place de celui de la 4G.Après le 8 septembre,. Si vous désirez ne pas utiliser la 5G, vous pourrez toujours vous rendre dans les, puis dans la section, avant de choisir les menuspuis, avant de sélectionnerNotons qu'Orange est officiellement l'opérateur chargé de toute la connectivité des Jeux Olympiques et queet faire face au mieux à l'afflux de visiteurs pendant cette période. Selon Olivier Wicquart, Directeur Technique du projet Paris 2024 chez Orange Events :