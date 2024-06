Une nouvelle solution de sécurité chez Orange avec Cybersecure

Orange propose sa solution Cybersecure

proposer une protection inédite contre les fraudes sur Internet et par téléphone

Sur le portail Cybersecure, toute personne, quel que soit son opérateur, pourra vérifier,

gratuitement, par un simple copier/coller, la légitimité d’un site, d’un lien, d’un email ou d’un

SMS qui lui semble suspect. Si le lien est déjà connu la réponse est instantanée. S’il est

inconnu, les experts d’Orange Cyberdefense vérifieront rapidement la fiabilité et ajouteront le

résultat à sa base de données pour l’enrichir en continu. Cette technologie, basée notamment

sur une IA dotée d’un algorithme apprenant, créera la meilleure base de données pour lutter

collectivement contre les cyberattaques du quotidien.



Chaque jour de nouvelles formes d'arnaques en ligne apparaissent et peuvent être soumises

au moteur de vérification afin d'y être référencées. Comme une application communautaire,

plus le moteur est utilisé plus la base de données s’enrichit au bénéfice de tous les français.

Disponible dès le 6 juin

Avec Cybersecure,. L'outil d'Orange comprend un portail ouvert et participatif permettant de vérifier des suites et liens suspect via un simple copier/coller.A cette partie gratuite ouverte à tous, Orange ajoute. Cet abonnement permettra également de bloquer les appels mobiles et fixes indésirables et donnera accès à une assistance 24/24 7/7 pour les clients ayant un doute pour leur sécurité.et Orange donnera de plus amples informations sur son nouvel outil à partie cette date à cette adresse