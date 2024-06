Apple offre-t-elle moins d'années de mises à jour que Samsung et Google ?

7 ans de mises à jour pour Google et Samsung !

L'annonce de Samsung

Apple garantit 5 ans minimum de mises à jour !

L'avis de Mac4Ever

Après avoir annoncé en 2022 4 ans de mises à jour d'Android et de la surcouche maison One UI, ainsi que 5 ans de mises à jour de sécurité pour les Galaxy S22,.Avec cette annonce, Samsung rattrape ainsi Google qui a également promis 7 années de mises à jour d'Android pour ses Pixel 8 lors de la présentation officielle de ces derniers,Afin de se mettre en conformité avec les autorités au Royaume-Uni , Apple a été forcée d'indiquer noir sur blanc pendant combien de temps elle garantit les utilisateurs d'un iPhone 15 de recevoir des mises à jour. Étonnamment,Si sur le papier,En s'appuyant sur les exemples offerts par les modèles actuellement sur le marché, Apple offre des durées de prise en charge pour les nouveaux systèmes variant généralement entre 5 et 7 ans (8 ans pour l'iPad Air 2, livré avec iOS 8 et compatible avec iPadOS 15).Si l'on prend en compte les mises à jour de sécurité,(iPhone 6s, iPhone SE, iPad 5, premiers iPad Pro). Les iPhone 5s avaient également reçu la mise à jour iOS 12.5.7 en janvier 2023, soit un support logiciel proposé plus de 9 ans après la commercialisation du smartphone, le 20 septembre 2013. Notons qu'il s'agissait alors de corriger des failles de sécurité qui pouvaient être activement exploitées.Apple se contente donc d'indiquer. En effet, il n'est pas forcément très intéressant d'être certain de disposer de la dernière version si le matériel n'est pas adapté, et que vous ne disposez que d'un nombre très faible (voire nul) des potentielles nouveautés du système. S'avancer sur un chiffre le plus élevé possible pourrait également réduire les innovations d'un système, et forcer la firme à attendre que le matériel, qui a été vendu avec la garantie de X années de mises à jour, passe cette limite avant de lancer d'importantes nouveautés.Ne nous méprenons pas,(tout en étant un argument marketing évident, et une avancée pour la préservation de l'environnement). Toutefois, fournir un chiffre élevé peut être à double tranchant, avec la possibilité de proposer au client une évolution du système qui fait trop tirer la langue à l'appareil, ou pire encore,. Reste que, et qu'il n' y aucune raison valable de ne pas saluer cet effort.