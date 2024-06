Un appareil Leica dans toutes les poches grâce à cette App officielle

looks

Un Leica dans toutes les poches ?

Avec l’application Leica LUX, les utilisateurs peuvent expérimenter les célèbres objectifs Leica

sans avoir à prendre physiquement un appareil photo en main. En mode "ouverture", les

photographes équipés en iPhone peuvent prendre des photos avec les signatures

caractéristiques d'une gamme d'objectifs Leica classiques, dont le Summilux-M 28 mm f/1.4

ASPH et le Noctilux-M 50 mm f/1.2 ASPH. Grâce au processeur de traitement d'image

propriétaire Leica, basé sur l'apprentissage automatique et la photographie assistée par

ordinateur, ces simulations d'objectifs reproduisent le rendu incomparable qui fait la

renommée de ces objectifs, y compris, bien sûr, leur bokeh reconnaissable. Cela signifie qu'un

iPhone peut également reproduire des photos avec l'esthétique unique des objectifs

légendaires Leica M.

les couleurs et les contrastes de manière différente et plus naturelle que l'application native de l'appareil photo de l'iPhone

Un abonnement pour débloquer l'ensemble des fonctions

Leica LUX | Pro Photo Capture Leica Camera Ag Télécharger

Avec l'App Leica Lux développée officiellement par la marque, le constructeur entend proposer aux amateurs de remplacer l'App Appareil photo d'iOS par ce programme proposantL'App propose des options comme Leica Classic, Leica Contemporary et Leica Black and White, le tout couplé à un traitement d'image qui permet selon le constructeur de retranscrireLa version gratuite comprend l'accès aux modes photo automatique et ouverture, ainsi que l’imitation du Leica Summilux-M 28 mm f/1.4 ASPH. et 5 Looks Leica.(ouch !) p(la firme indique que d'autres modèles seront ajoutés par la suite).Le programme nécessite 79,7 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone sous iOS 17.1 minimum. L'App propose des achats intégrés sous la forme d'abonnement à 7,99 euros par mois ou 79,99 euros par an afin de pouvoir profiter de toutes les foncionnalités.