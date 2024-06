Sphero améliore son robot pensé pour apprendre la programmation

Sphero Bolt+

une journée complète d'utilisation

Un nouvel écran

Sphero Edu Sphero, Inc. Télécharger

Sphero Play Sphero, Inc. Télécharger

La firme américaine, puis a lancé des petits robots reprenant l'apparence des BB-8 et R2D2 de Star Wars ou encore Flash McQueen de Cars via un partenariat avec Disney (qui a pris fin en 2018, mais qui a permis à Sphero d'écouler des millions d'unités). La société s'en ensuite tournée vers les robots éducatifs avec plusieurs modèles, dont la sphère Bolt en 2018., mais l'optimisation de la batterie devrait offrirselon le constructeur. Le dispositif se connecte à l'application Sphero Edu, permettant aux utilisateurs de découvrir les activités créées par la communauté, de créer leur propre programme, ou encore d'analyser les données des capteurs.La principale nouveauté de cette édition est(en lieu et place d'une matrice de 8x8 LEDs)Cette dalle affiche des icônes utiles comme un éclair lorsque le Bolt se charge sur son support à induction, mais les utilisateurs peuvent programmer entièrement l'écran pour afficher une grande variété d'icônes liées à certaines actions, comme un smiley lorsqu'un programme est terminé.L'App dédiée permet aux utilisateurs. Les différents critères peuvent affecter la vitesse, l'accélération et la direction du dispositif. Si la programmation ne vous intéresse pas, l' App Sphero Play permet tout de même de s'amuser en contrôlant les différents robots de la gamme.(frais de port et de douane en sus pour la France) avec de premières livraisons prévues pour le mois d'août 2024. Les anciens modèles sont quant à eux disponibles chez les revendeurs sur notre territoire (voir liens ci-dessous).