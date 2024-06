Comment envoyer des photos de meilleure qualité par défaut sur WhatsApp ?

Des photos qualité HD en attendant le RCS

Déployée il y a quelques mois, cette fonction -qui a été dénommée à juste titre) permet aux utilisateurs d'envoyer des images. Il faut dire que cela avait été largement demandé par l'ensemble des utilisateurs de WhatsApp. En effet, la qualité standard réduit toujours les photos prises avec un iPhone , la qualité HD maintient l'image à saAuparavant, lorsqu'un utilisateur envoyait une photo à quelqu'un via WhatsApp,. L’avantage est ce que cela utilisait moins de données pour l'envoyer. L’inconvénient était -en revanche- une qualitélaissant à désirer., qui apparaît au moment de l’envoi (celui-ci se trouve en haut de l’écran (voir la capture ci-dessous). Avec la dernière mise à jour lancée hier, il est possible deen se rendant dans Paramètres > Stockages et données > qualité de chargement des médias. La firme en profite également pour augmenter la longueur des vidéo et des audios dans les statuts.Pour rappel, la photo apparaît avec un petit logo HD en bas à gauche lorsqu'elle est envoyé en haute qualité.Rappelons qu’il est toujours possible de. Pour cela, il faut se rendre dans l’application, menu Réglages (en bas à droite) > Stockage et données. Sur cet écran, vous pourrez modifier le téléchargement des médias (photos, audio, vidéo, documents) avec trois choix possibles : Jamais, WiFi, WiFi/Cellulaire.Tout en bas, il est également. Là encore, trois choix vous sont proposés : Auto, qualité optimale ou économiseur de données.