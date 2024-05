Pour Apple, coder c’est enfantin grâce à Pathways !

du code de débutant

Pathways est divisé en sept collections de contenu :



- Get started as an Apple developer

- Design

- Swift

- SwiftUI

- Games

- visionOS

- Distribute on the App Store

Pathways sont des collections simples et faciles à parcourir de vidéos, de documentation et de ressources dont vous aurez besoin pour commencer à créer de superbes applications et jeux. C’est l’endroit idéal pour commencer votre parcours de développeur Apple : tout ce dont vous avez besoin est un Mac et une idée

une idée, c'est codé !

APPLE ET L'IA

utilisera l'intelligence artificielle pour prédire et compléter des blocs de code

générer du code pour tester les applications

Il s'agit d'une collection qui sont présentées afin de guider l'apprenti développeur dans ses premiers pas qui doivent mener à sa première application. Apple indique que cette nouvelle section est une concrétisation du souhait maintes fois encouragée par Tim Cook. Avec Pathways, Cupertino met donc à disposition des outils certes déjà existants mais en un seul lieu afin de simplifier au maximum le processus pour les débutants. Elle vise aussi à poursuivre un autre but. En cette période de tourmentes, d'enquêtes, de procès et de modifications légales, elle entend bien montrer que cela permet au contraire de booster la création et l'innovation en mettant à disposition des outils ! Cette initiative fait suite à de nombreuses spéculations. En février dernier, mettant fin à des mois de spéculations sur les nouvelles fonctionnalités à venir, Tim Cook avait précisé qu'il y aura bien quelque chose cette année. Selon Mark Gurman, Cupertino prépare un nouveau système d'Apple qui serait similaire à GitHub Copilot de Microsoft. Il utilisera l'intelligence artificielle pour prédire et compléter des blocs de code dans le but de simplifier le travail requis pour le développement de logiciels. La firme explorerait aussi la manière d'utiliser l'IA pour générer du code pour tester les applications.