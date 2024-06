L’UE accuse Apple de violer les règles de concurrence #DMA

Un avis avant condamnation ?

empêchent les développeurs d'applications de diriger librement les consommateurs vers des services alternatifs pour les offres et le contenu

Extrait :



Aucun de ces termes commerciaux ne permet aux développeurs de diriger librement leurs clients. Par exemple, les développeurs ne peuvent pas fournir d'informations sur les prix dans l'application ou communiquer de toute autre manière avec leurs clients pour promouvoir les offres disponibles sur d'autres canaux de distribution.



Dans la plupart des termes commerciaux disponibles pour les développeurs d'applications, Apple ne permet de diriger que par le biais de "links outs", c'est-à-dire que les développeurs d'applications peuvent inclure un lien dans leur application qui redirige le client vers une page Web où le client peut conclure un contrat. Le processus est soumis à plusieurs restrictions imposées par Apple, qui empêchent les développeurs d'applications de communiquer, de promouvoir des offres et de conclure des contrats via le canal de distribution de leur choix.



Bien qu'Apple puisse recevoir des frais pour faciliter -via l'AppStore- l'acquisition initiale d'un nouveau client par les développeurs, les frais facturés par Apple vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour une telle rémunération. Par exemple, Apple facture aux développeurs des frais pour chaque achat de biens ou de services numériques effectué par un utilisateur dans les sept jours suivant un lien à partir de l'application.

Nous sommes déterminés à utiliser la boîte à outils claire et efficace du DMA pour mettre rapidement un terme à une saga qui dure déjà depuis de trop nombreuses années ../.. Le nouveau slogan d'Apple devrait être "agir différemment". Depuis trop longtemps, elle évince les entreprises innovantes et prive les consommateurs de nouvelles possibilités

Quels recours pour Apple ?

Juridiquement, Cupertino a désormais la possibilité d'accéder au dossier et de répondre -par écrit- à cet avis. Pour le moment, il s'agit de remarques préliminaires. Si celles-ci étaient confirmées, la Commission pourrait rendre une décision finale. Dans ces conditions, Apple pourrait se voir dresser une amende, et même ultérieurement jusqu'à 20% en cas d'infraction répétée.

En outre, la Commission précise avoir ouvert une procédure concernant les développeurs d'applications et les magasins alternatifs d'applications. Les conditions proposées par Cupertino pourraient là encore ne pas respecter le DMA.