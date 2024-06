De nouvelles batteries Qi2 Belkin en exclusivité sur l'Apple Store

Batterie Qi2 Belkin Boost Charge Pro 5K

Comme de nombreux accessoiristes, Belkin profite de l'arrivée du standard de charge sans fil Qi2 pour proposer de nouveaux accessoires, dont ces nouvelles batteries Boost Charge Pro 5K et 10K. Comme leurs noms l'indiquent,pour se fixer grâce à des aimants au dos des iPhone compatibles (à partir de l'iPhone 12 et à l'exception des iPhone SE).. Ce dernier pourra également être mis à profit afin de charger un second appareil en filaire. Le modèle 10K, un peu plus joufflu, possède en susLes deux versions de la batterie Boost Charge Pro de Belkin disposent d'une petite béquille permettant de placer l'iPhone à la verticale ou à l'horizontale pendant la charge. La version 5K est livrée avec un câble USB-C vers USB-C d'1m et se décline en 6 coloris, dont le modèle Or qui est exclusif à l'Europe. La version 10K est quant à elle uniquement disponible en noir.Les premiers chargeurs prenant en charge la norme Qi2 (prononcezpour briller en société), également appelée Qi v.2.0 dans le document officiel du Wireless Power Consortium,. Les grands accessoiristes comme Anker, Belkin et bien d'autres sont sur les rangs afin d'offrir aux utilisateurs la charge sans fil à 15W avec un alignement assuré par des aimants (cela vous rappelle un truc ? C'est normal, nous le verrons plus bas).Pour rappel,(pour Wireless Power Consortium). Le consortium a ainsi intégré un profil magnétique de charge sans fil au standard Qi2 permettant d'aligner de manière optimale le chargeur sans fil et l'appareil à recharger grâce à des aimants.Les accessoiristes n'ont pas à payer la certification MagSafe à Apple et devraient donc pouvoir