De nouvelles limites de charge pour les iPhone 15 avec iOS 18

80 %, 85 %, 90 % ou 95 %

Un suivi amélioré pour les derniers modèles seulement

La présentation de l'iPhone 15 / 15 Pro sous iOS 17.3

iOS 17.4 : iPhone 12 Pro Max (gauche), iPhone 15 Pro (droite)

. Cette option permet d'améliorer la durée de vie de la batterie en réduisant le temps de limite de charge. Apparemment, iOS 18 introduit de nouvelles options à 85 %, 90 % et à 95 %.La fonctionnalité se trouve dans l'application Paramètres sous Batterie > Charge. La fonction de limite de charge reste exclusive à la gamme iPhone 15 sur la première version bêta d'iOS 18,Dans l'application Réglages,, comme le pourcentage de capacité maximale et le nombre de cycles. Auparavant, le nombre de cycles pour les iPhone 15 n'était visible que dans Réglages > Général > Informations. Il faut alors descendre en bas de l'écran pour trouver la date de fabrication de la batterie, sa date de première utilisation et son nombre de cycles !On retrouve le comptage du nombre de cycles de la batterie, la date de fabrication et la date de première utilisation.Notons au passage qu'. Dans un document de support mis à jour, elle indique que les batteries de l' iPhone 15 , de l' iPhone 15 Plus , de l' iPhone 15 Pro et de l' iPhone 15 Pro Max sont conçues pourpar rapport aux 500 cycles de charge annoncés pour tous les anciens modèles.