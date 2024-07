Threads profite des déboires de X (ex-Twitter) ! Combien d'abonnés dans le monde ?

Presque 200 millions d'abonnés

Des données relatives

Quelle année !

Un petit cadeau d'anniversaire

Comment modifier l'icône Threads sur son iPhone :

- se rendre dans l'application Threads

- aller dans l'onglet profil

- cliquer sur l'icône du gâteau d'anniversaire en haut de l'écran

Threads, an Instagram app Instagram, Inc. Télécharger

Dès le départ, Threads -lancé le 5 juillet dernier- se veut un féroce concurrent de X (ex-Twitter), et ce, afin de gagner des utilisateurs du réseau après son rachat chaotique par le milliardaire Elon Musk.Pour rappel,, en partie grâce à la facilité -certains évoquent une- avec laquelle les utilisateurs d'Instagram peuvent créer leur profil sur Threads. Mais la suite avait été plus compliquée, et nombreux avaient abandonné.a posté Mark Zuckerberg justement sur Threads. En effet, après une période de creux, il avait estiméPrécisons que le nombre d'utilisateurs moyens mensuels ne donne qu'de la popularité d'un réseau. En effet, Threads n'a pas révélé certains indicateurs clés comme le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens et le temps moyen passé par utilisateur.Toutefois, d'après, les utilisateurs auraient enregistré en moyenne trois sessions et sept minutes par jour sur l'application Threads, soit une. Mais feu le petit oiseau bleu semble à la traîne d'après les analystes par rapport à ses rivaux. En mars 2024, il aurait accusé une baisse de 23 % de ses utilisateurs actifs quotidiens par rapport à sa date d'acquisition en octobre 2022.Pour le moment,Aussi, la pérennité de la plateforme ne semble pas compromise, même si elle manque de direction et de contenu original ce qui pourrait nuire à sa croissance.Au total, on trouve cinq nouvelles icônes parmi lesquelles les utilisateurs pourront choisir en plus de celle par défaut.. Précisons que tous les designs été conçus par des membres de la communauté Threads.