Un correcteur orthographique boosté à l'IA avec SuperText

SuperText : un correcteur boosté à l'IA

Ne laissez plus une faute trainer ! SuperText est un correcteur orthographique intelligent pour améliorer une lettre de motivation, un e-mail important ou un simple message en un clin d’œil. Concentrez-vous sur l’écriture, SuperText s’occupe du reste.



Correction Intelligente



SuperText détecte et corrige automatiquement les fautes d’orthographe et de grammaire, garantissant des textes de qualité professionnelle. Plus besoin de vous soucier des erreurs embarrassantes !



Comparaison du texte



Comparez facilement le texte corrigé avec le texte original avec une interface intuitive et claire qui met en évidence les changements apportés pour que vous puissiez comprendre et approuver chaque modification sans surprise.



Intégration système



SuperText est conçu pour s’intégrer harmonieusement avec votre appareil. Disponible sur iOS et iPadOS, l’app est également optimisée pour macOS avec une fenêtre accessible depuis la barre des menus et le menu Services, vous permettant de corriger du texte depuis n’importe quelle application en toute rapidité.



Gestion du presse-papier



Collez en toute simplicité votre texte dans l’app puis copiez la correction instantanément grâce à la gestion intelligente du presse-papier.

Llama 3 à la rescousse

Avec sa nouvelle App SuperText, Benjamin Pisano entend mettre à profit. Le programme sera ainsi capable d'analyser un texte afin de mettre les éventuelles fautes et tournures grammaticales erronées en évidence au sein d'une interface claire. L'application vous proposera des corrections et permettra de comparer votre texte avec la version modifiée en un clin d'œil.L'App fonctionne sur iPhone, iPad, Mac ou encore sur Vision Pro et. SuperText profite d'une intégration soignée au sein de macOS avec la comptabilité avec Raccourcis ou encore le Presse-papier, et sera accessible via la barre des menus et le menu Services du système. Le téléchargement de SuperText est gratuit ainsi que les 5 premières corrections, et il faudra ensuite passer par un abonnement pour profiter de l'App.. Le programme nécessite 2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone ou un iPad sous iOS/iPadOS 17.0 minimum, un Mac sous macOS 14.à ou un Vision Pro sous vision OS 1.2. Des abonnements en achats intégrés à 2,99 euros par mois ou 19,99 euros par an sera nécessaire afin de profiter de pleinement des fonctionnalités de l'App.