Voici les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 : quelles sont les nouveautés ?

Samsung Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6

De légères évolutions

s

La firme coréenne avait lancé ses premiers smartphones pliables en 2019, et poursuit désormais son effort en proposant une génération par an. Cette année,Le plus gros changement, outre l'adoption sans surprise sur les deux modèles de la puce Snapdragon 8 Gen3 de Qualcomm, du Wi-Fi 7 et du bouquet de fonctions Galaxy AI, provientUne évolution qui saute davantage aux yeux sur le Fold 6 que sur le Flip 6 (qui affichait déjà un châssis avec des bords taillés à la serpe sur la génération précédente).Le Z Fold 6 en profite également pour(soit une belle performance puisque l'appareil est seulement très légèrement plus lourd que les 221g d'un iPhone 15 Pro Max Au niveau, la dalle externe fait 6,3 pouces en 2 376 x 968 pixels, soit 0,1 pouces de plus que la génération précédente, et l'écran principale affiche une diagonale de 7,6 pouces une fois déplié avec une définition de 2 160 x 1 856 pixels (quasi identique à la version précédente en 2 160 x 1 812 pixels) etLa batterie conserve les 4 400 mAh du modèle précédent, une certification IP48 fait son apparition et(grand angle 50 MP ouvrant à ƒ/1.8, ultra grand angle 12 MP ƒ/2.2, et téléobjectif 10 MP ƒ/2.4 offrant un zoom optique x3)., il sera possible d'opter pour 512 Go ou 1 To, le tout pour une disponibilité fixée au 24 juillet.. Samsung évoque l'arrivée d'un système de refroidissement par chambre à vapeur pour le Snapdragon 8 Gen3, d'un capteur principal de 50 MP en lieu et place du modèle de 12 MP de la génération précédente, et une certification IP48.et de premières livraisons prévues pour le 24 juillet prochain. Pour les fonctions Galaxy AI, iles Z Fold 6 et Z Flip 6 se distinguent en affichant simultanément les traductions et versions originales d'une discussion sur leurs deux écrans. Bref, Samsung offre une évolution dans la continuité à sa gamme de smartphones pliables, rappelant les versonsdes iPhone d'Apple.