iPhone 16 Pro : une charge plus rapide en filaire et en MagSafe ?

La charge rapide stagne chez Apple

Une charge plus rapide pour les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max ?

Il arrive parfois d'avoir oublié de charger son smartphone, et de devoir faire le plein le plus rapidement possible avant de quitter le domicile, espérant engranger un maximum d'énergie en quelques minutes. Ainsi,, et les constructeurs d'appareils Android s'en emparent volontiers afin d'afficher des chiffres attractifs.Le champion actuel étant Xiaomi avec sa démonstration à 200W en filaire et 120W en sans fil, sans que cela ne détériore trop rapidement la batterie, tout du moins selon le constructeur. De son côté,(soit proche de ce que propose Apple)Chez Apple, l'évolution est assez contenue avec, et encore, à condition d'utiliser un chargeur certifié MagSafe (7,5W max sinon).Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessus, cette année encore, maintenant les 26W jusqu'à 50% de batterie, puis réduisant progressivement la voilure jusqu'à atteindre environ 5W une fois la batterie presque pleine.Les choses pourraient évoluer avec l'arrivée des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max à la rentrée. En effet, selon les sources d' ITHome Ces puissance de charge revues à la hausse(l'iPhone 16 Pro Max passerait à 4 676 mAh contre 4 441 mAh pour l'iPhone 15 Pro Max). Il faudra toutefois disposer d'une alimentation assez puissante, et certainement de nouveaux chargeurs pour la charge sans fil. En effet, à l'heure actuelle, les modèles certifiés MagSafe ou Qi2 culminent à 15W au maximum.