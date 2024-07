Une bien meilleure autonomie pour les iPhone 16 Pro et Pro Max

Une meilleure densité cellulaire

Des batteries plus simples à remplacer

Voilà à quoi pourraient ressembler les prochaines batteries d'Apple

d'allonger la durée de vie de la batterie pour une même taille, voire proposer la même durée de vie avec une taille de batterie inférieure

D'après Ming Chi Kuo qui a été très inspiré ce weekend, Cupertino envisagerait une nouvelle structure de batterie pour l'iPhone avec un nouveau boîtier en acier inoxydable. Ce nouveau modèle devrait offrir. Ces dernières prévoient notamment que les fabricants de smartphones améliorent la réparabilité des produits, notamment en permettant un changement facile des batteries par les propriétaires, et ce, d'ici 2025.Apple prévoit d'y parvenir grâce à unepour les batteries. Elle pourrait utiliser l'électroadhésion pour les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, avant de généraliser cette méthode à l'ensemble de la gamme pour les iPhone 17.Ce n'est pas la première fois que l'analyste se penche sur cette question. En mai dernier, il évoquait déjà des améliorations sur(à savoir la quantité d'énergie pouvant être stockée et restituée lors du fonctionnement de l'équipement)Cela permettrait. Pour éviter tout souci de surchauffe, Apple devrait d'ailleurs utiliser -pour la première fois-Pour lui,. L'iPhone 16 atteindrait 3 561 mAh, contre 3 367 pour l'iPhone 15. Mais, l'iPhone 16 Plus aurait une batterie de 4 006 mAh, en baisse par rapport aux 4 407 mAh de l'iPhone 15 Plus. Des chiffres un peu moins optimistes que le leak de ce matin !