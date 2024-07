90 millions et plus si affinités

Apple Inc. vise à expédier au moins 90 millions d'appareils iPhone 16 au cours du second semestre de cette année, en comptant sur les services d'IA pour alimenter la demande pour sa nouvelle gamme après une année 2023 difficile.



La société a déclaré aux fournisseurs et aux partenaires qu'elle visait une croissance d'environ 10 % des expéditions de nouveaux iPhone par rapport à leurs prédécesseurs, a déclaré une personne familière avec la question, après avoir expédié environ 81 millions d'iPhone 15 au second semestre de 2023.

Pourquoi un supercycle ?

D'après Bloomberg (non pas Mark Gurman, mais Debby Wu, Takashi Mochizuki et Yuan Gao),En effet,. Dans le cas présent, le supercycle correspond au fait de changer d’iPhone avant la durée moyenne de renouvellement -qui est d’à peu près 3 ans. Cette décision peut notamment être motivée par l’arrivée de fonctionnalités inédites (ou une période faste économiquement, ce qui peut être exclu en ces temps plutôt difficiles).Ainsi,. Mais la liste des appareils d'IA compatibles est extrêmement courte. Il faudra en effet posséder un iPhone 16 (n’importe lequel puisqu’ils seraient tous dotés d’une puce A18 ), et pour les générations précédentes, un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max.D’après Bloomberg, l'iPhone a connu un démarrage plus lent cette année dans le pays, selon les données du gouvernement et des cabinets d’analyse comme. Mais la demande a repris fortement depuis avril, en partie à cause d'une salve de réductions. Il est possible que les consommateurs locaux aient attendu les nouveaux iPhone, soit pour les acheter, soit pour bénéficier de ristournes sur l’iPhone 15.