Apple vante les mérites de l'iPhone 15 Pro Max dans un magnifique conte mexicain

Après la célébration de l'année du Dragon pour le nouvel an chinois, le tournage du spectacle d'Usher au Superbowl , puis une vidéo pleine d'action à Tokyo reprenant le manga Midnight d'Osamu Tezuka . Le jeune homme croisera alors des personnages hauts en couleur, émouvants et parfois effrayants, et vivra des scènes irréelles mêlant les styles, entre Shining et un Alice au Pays des Merveilles (et autres clins d'œil) aux accents mexicains.Comme souvent avec ce gerne de publication,. Cela permet d'apprécier le talent des réalisateurs et acteurs, ainsi que les moyens mis en œuvre afin de proposer une vidéo de cette qualité.et profité de nombreux accessoires et de fonctionnalités comme le zoom optique x5, le mode Action ou encore le mode Cinematic, mais également la possibilité de filmer dans des conditions de faible luminosité. La bande son est soignée, tout comme les doublages (dont certains sont enregistrés sur Pro Tools et non sur Logic Pro, comme les plus attentifs pourront le remarquer).