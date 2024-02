Découvrez les coulisses du spectacle d'Usher au Super Bowl (tourné à l'iPhone)

Les coulisses du halftime show

Shot on iPhone

cette émission épique, comme vous ne l'avez jamais vue auparavant

Après tout, toutes les occasions sont bonnes pour faire la pub de son produit phare ! D'une durée de plus de 10 minutes, la vidéo permet de se faire une idée des dessous du tournage -un thème particulièrement apprécié- pour découvrirPour cet opus, Apple propose quelques bonus. Outre dede la performance, on trouveray compris des répétitions avec des danseurs et d'autres artistes en vedette.Il y a une dizaine de jours, Tim Cook passait un FaceTime à Ludacris, Lil Jon et Taraji P. Henson perdus dans Las Vegas. La vidéo posait une grande question avec un petit teasing : mais où est Usher (en mode où est Charlie ?).Une seconde -carrément plus longue- montrait la quête de Ludacris, Lil Jon et Taraji P. Henson à Las Vegas, tous trois obéissant à la demande du CEO d'Apple :On ne vous dévoile pas la fin mais il y a un certain fan service impliquant une fontaine, de l’eau, des déhanchements et une rose rouge ! Une enquête au Caesar Palace et même Wesley Snipes, dans le rôle du chasseur de primes..A titre d'exemple, celui du(2015) avait été regardé par 118,5 millions personnes (avec un pic à 120,3 millions à la fin), ce qui constitue la plus grosse audience de l'histoire de la télévision américaine !(2017) enregistrait quant à lui le record du spectacle musical le plus regardé de tous les temps, avec 150 millions de spectateurs !