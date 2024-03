Une virée nocturne à Tokyo pleine d'action pour la dernière vidéo Shot on iPhone !

Midnight : Shot on iPhone 15 Pro

La nuit a mille et un visages… sur lesquels, tour à tour, un homme se penche… Il a pour nom : Midnight.

Making of de Midnight

Après la célébration de l'année du Dragon pour le nouvel an chinois, puis le tournage du spectacle d'Usher au Superbowl (13 Assassins, Ichi the Killer, Audition). L'exercice est cette fois un peu partiiculier puisque s'il s'agit toujours de mettre en lumière les capacités du dernier iPhone, ici un iPhone 15 Pro , Apple et Takeshi Miike ont décidé de s'inspirer du manga Midnight d'Osamu Tezuka.Ce shōnen à succès met en scène dans de courtes histoires, qui a pour habitude d'aider à sa manière certains clients. Le manga a pour particularité de toujours commencer de la même manière avec la phrase :Apple se fend également, où le réalisateur démontre comment il a poussé l'iPhone 15 Pro dans ses retranchements, et profité de fonctionnalités comme le mode Action ou le mode Cinematic, la possibilité de filmer en 4K60 ProRes sur un SSD externe branché en USB-C, mais également du LiDAR pour créer un modèle 3D de la voiture,