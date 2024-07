Apple retourne sa veste : les émulateurs PC finalement autorisés sur l'App Store !

Apple autorise finalement UTM sur l'App Store

Apple retourne sa veste

UTM SE est un émulateur PC qui vous permet d'exécuter des logiciels classiques et des jeux old-school.



* Prend en charge le mode VGA pour les graphiques et le mode terminal pour les systèmes d'exploitation texte uniquement

* Émule les architectures x86, PPC et RISC-V

* Exécutez des machines prédéfinies ou créez votre propre configuration à partir de zéro

* Construit à partir de QEMU, un émulateur puissant et largement utilisé

UTM SE: Retro PC emulator Turing Software, Llc Télécharger

Si les premiers émulateurs pour les consoles PlayStation, Mega Drive, SNES et bien d'autres sont arrivés sans encombre sur l'App Store suite à l'assouplissement des règles de Cupertino, ce n'a pas été le cas pour UTM. En effet, l. L'App UTM avait donc été rejetée sur l'App Store, mais également des boutiques alternatives.Retournement de situation,. L'équipe derrière UTM s'est même fendue d'une publication sur X annonçant la disponibilité de l'App gratuitement sur la boutique officielle, et remercie les développeurs d'AltStore pour leur aide, ajoutant que l'App UTM devrait être également bientôt proposée par ce biais.Si Apple a bien lâché du lest quant à la présence d'émulateurs PC ou consoles sur l'App Store, certaines règles n'ont pas bougé d'un iota, pression de l'Europe ou pas. Ainsi,(JIT, pour Just-In-Time),. La version d'UTM pour l'App Store a ainsi été modifiée pour tenter de proposer des performances satisfaisantes sans s'appuyer sur la compilation JIT. Cela signifie également que les performances de l'émulateur UTM pour iPhone, iPad et Vision Pro s'appuyant sur QEMU devraient être inférieures à celles des versions proposées sur d'autres plateformes.Le programme nécessite 1,7 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 14.0, ou un Vision Pro sous visionOS 1.0 minimum.