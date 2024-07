Slack fait le plein de widgets sur l'iPhone !

Comment personnaliser son écran d'accueil ?

+

A voir

Statut

Statut

quel est votre statut ?

Et sur l'écran de verrouillage ?

Personnaliser

Slack Slack Technologies, Inc. Télécharger

, il suffit d'un appui prolonger sur ce dernier et d'appuyer sur le boutonen haut à gauche. Vous avez la possibilité de choisir entre deux petites versions -(qui indique le nombre de messages non lus en attente) et- et la grande version ().Notons que, identifié par l'icône que vous avez choisi (ici forcément celle de Mac4ever). La grande version vous proposera d'utiliser un raccourcis et de choisir entre quatre possibilités. La petite permettra d'accéder à. On peut également modifier la durée d'affichage de ce statut.Une fois votre statut déterminé,à l'emplacement que vous aurez déterminé.On pouvait penser qu'il afficherait -par exemple- un émoji de statut ou le nombre de message non lus. Mais ce dernier est fixe et n'est qu'un simple raccourci pour lancer l'application Slack sans avoir à la chercher sur son iPhone.Pour l'installer, il faudra maintenir un appui prolongé sur l'écran verrouiller pour basculer dans le menu> Ecran verrouillé > Cliquer sur le champ des widgets, Ajouter / Supprimer des Widgets (en faisant défiler le menu du dessous). Et surtout ne pas oublier de valider correctement à la fin (en appuyant sur OK en haut à droite), sinon les changements ne s'afficheront pas.